Правки по DLE

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок110 просмотров

На главной выводится блок из трех последних статей. Краткое описание показывается не полностью и обрезается.

В разделе news собираются новости из всех разделов, хотя должны быть только те, что были размещены в категорию «Новости».

Возможны мелкие правки по ходу.

DLE
11 лет назад
KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

vadikeq
Вадим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$8
1 день
Отлично справился с поставленной задачей. Рекомендую как грамотного специалиста.
Отличный заказчик. Четко поставил задачу. Оплата по факту. Рад сотрудничеству.. Спасибо..

Заявки фрилансеров

vadikeq
Вадим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад