Настройка router.php в компоненте Joomla 3

Доброго дня.

Задача для имеющих опыт разработки компонентов под Joomla 3 с использованием ЧПУ

Есть самописный компонент. В нем надо правильно создать router.php.

Компонент по GET принимает параметры.

У компонента есть несколько дополнительных видов

add

search

На сайте используется мультиязычность. Для дефолтного языка тег в урле не отображается. Для дополнительного - отображается.

Сейчас ссылка выглядит так ru/component/object/?view=object&object=1028&obj_type=ofis

необходимо чтобы дефолтный вид работал по ссылке object/ofis/1028

вид add по ссылке object/add

вид search по ссылке object/search/ и object/search/ofis при передаче параметра obj_type

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