Здравствуйте! Мне нужно для одного сайта сделать следующую доработку: Сайт сделан на Joomla 3. Стоит компонент JomSocial - это компонент соц.сети. Смысл такой: сайт фотографа и он хочет после фотосессий выкладывать фотки конкретному пользователю свои. Т.е. ...
Настройка router.php в компоненте Joomla 3
Доброго дня.
Задача для имеющих опыт разработки компонентов под Joomla 3 с использованием ЧПУ
Есть самописный компонент. В нем надо правильно создать router.php.
Компонент по GET принимает параметры.
У компонента есть несколько дополнительных видов
add
search
На сайте используется мультиязычность. Для дефолтного языка тег в урле не отображается. Для дополнительного - отображается.
Сейчас ссылка выглядит так ru/component/object/?view=object&object=1028&obj_type=ofis
необходимо чтобы дефолтный вид работал по ссылке object/ofis/1028
вид add по ссылке object/add
вид search по ссылке object/search/ и object/search/ofis при передаче параметра obj_type
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