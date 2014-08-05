Апгрейд плагина

Есть CMS http://question2answer.org/

установлена тут http://ibvo.ru/

у этой CMS есть плагин badges

https://github.com/NoahY/q2a-badges

вот за что они даются

http://ibvo.ru/badges

Надо : сделать плагин который будет показывать зарегистрированному пользователю, следующие 3 бейджа, которые можно достичь в ближайшее время (для стимуляции их получения)

+ потом допиливать этот сайт под нужды проекта