Lifeexplorer

Роман Lifeexplorer

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Руководитель проектов в области обучения
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсер+API

    1. Цель: загрузить карточки товаров с одного интернет магазина на другой Для этого нужно спарсить товары и добавить их в таблицу для загрузки Начнем с категории товары для животных а именно игрушки для собак https://cdek.market/c/3788/igrushki-dlya-sobak/ Надо собрать отсюда информацию, ...

    Карточки товаров
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Надо выявить технико тактические действия из демки записи матча CS GO

    Мы хотим создать программу для помощи в тренировках нашей команде по игра контр страйк. Для этого мы хотим научиться замерять все возможные метрики игроков во время матча. Смысл измерить и вывести статистику следующих параметров игры: - точность стрельбы ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищем программиста python/django для доработки нашего интернет-магазина

    king-bong.ru Задач много. Вот, что сейчас в приоритете: Интеграция с почтой России Интеграция со СДЕК Интеграция с телефонией Сделать вторую морду сайта, но выводить на ней только часть ...

    PythonDjango
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка на питон джанго

    Интернет магазин написанный на Джанго есть (teaholics.ru), а вот программиста нет ( Ищем исполнителя дорабатывать нашу систему. Заданий много, но начать хочется с: 1. настроить интеграцию с яндекс маркетом 2. личный кабинет. Когда заходит клиент и авторизируется в том ...

    PythonDjango
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка

    интернет магазин написанный на Джанго есть (teaholics.ru), а вот программиста нет (исчез) Ищем исполнителя дорабатывать нашу систему. Заданий много, но начать хочется с: 1. настроить интеграцию с яндекс маркетом 2. личный кабинет. Когда заходит клиент и авторизируется в том ...

    Django
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Комментарии к новостям в ВК

    Находим новости где говорится о Конверсии. Если у новости есть лайк или репост и смысл сообщения о увеличении конверсии (не о кросовках конверс) , то пишем туда коммент. по моим ощущениям 50 комментов в день.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Привлечение целевого трафика на сайт

    Есть сайт proecodom.ru Ищу разные способы привлечения трафика на сайт. На данный момент предпочтительнее более дешевые методы Сайт proecodom.ru аудитория: люди которым интересна йога, цигун, эко питание и т.п. + живут в москве с кнами ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исправить форму сбора email на сбор почты

    есть сайт proecodom.ru установлен wordpress + optimizepress внизу страницы форма заточена под сбор email то есть ввести туда телефон и отправить его не получается (так как защита срабатывает, например нет символа "@") Надо эту защиту снять, что бы телефон ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Привлечь посетителей (трафик), интересующихся инвестированием

    Приветствую. Ищу исполнителя ориентированного на результат, который привлечет трафик на вебинары по инвестированию Рекламные каналы возможны любые: Таргетированная реклама ВКонтакте, Одноклассниках Реклама в пабликах ВКонтакте Контекстная реклама Yandex-директ, GoogleAdwords Баннерная реклама Тизерная реклама Если вы специалист только по одному из каналов, это тоже ...

    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсер для вконтакте

    Необходима программа для вконтакте цель: найти друзей друзей в моих сообществах вариант алгоритма сначала получаем список всех пользователей из всех групп куда аккаунт вступил (База) потом получам список друзей друга 1, друга 2,друга n, потом берем первую строчку (id) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Привести людей вконтакте на мероприятие или паблик

    Интересуют живые люди интересующиеся эзотерикой (йога, медитации, цигун) Надо понять что выгоднее группа или событие. Создать группу или событие. (наполнение есть) Нагнать туда 300-500 человек для статуса (типа люди там уже есть) А потом приглашать надо именно живых людей ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Апгрейд плагина

    Есть CMS http://question2answer.org/ установлена тут http://ibvo.ru/ у этой CMS есть плагин badges https://github.com/NoahY/q2a-badges вот за что они даются http://ibvo.ru/badges Надо : сделать плагин который будет показывать зарегистрированному пользователю, следующие 3 бейджа, которые можно достичь в ближайшее время (для стимуляции ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение вконтакте

    Нужны люди у которых есть робот для продвижения вконтакте А именно надо найти все группы включающие слово "рисование" Отобрать те в которые можно писать на стену (около 1000 будет) Я дам 2 партнерских ссылок на себя (что бы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн картографического интернет сайта

    Ищу дизайнера. Перспективная задача - нарисовать интерфейс картографического сайта - http://map.bushnev.ru/. (так как пока с заказчика не снят окончательный запрос, это на паузе) Актуальная задача - будет много разовых доработок по мелочи. Пока всего объема нет. 1ая ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-программирование под api яндекс карт

    Ищу программиста под доработку проекта – map.bushnev.ru/ Определенного фронта работ пока нет, так как проект находится в постоянном развитии. Хочется найти веб программиста с опытом похожих работ. И понять, сколько будут стоить услуги. Если у ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перерисовать шапку сайта + создать логотип

    1. Сайт Cipab.ru - необходимо перерисовать красную линию показал как в приложенном файле 2. Разработать лого для этого проекта. Будет на сайте и в визитке. Лого будет на сайте слева от текста на главной. В лого должен быть совмещенный ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
coree
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Парсер для вконтакте
Хороший заказчик, грамотное задание, оперативно помогал при возникающих проблемах. Рекомендую.
Владимир сработал до идеального результата, хотя сроки выполнения чуть сдвинулись.
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