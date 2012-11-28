Lifeexplorer

1. Цель: загрузить карточки товаров с одного интернет магазина на другой Для этого нужно спарсить товары и добавить их в таблицу для загрузки Начнем с категории товары для животных а именно игрушки для собак https://cdek.market/c/3788/igrushki-dlya-sobak/ Надо собрать отсюда информацию, ...
- Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад
Мы хотим создать программу для помощи в тренировках нашей команде по игра контр страйк. Для этого мы хотим научиться замерять все возможные метрики игроков во время матча. Смысл измерить и вывести статистику следующих параметров игры: - точность стрельбы ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
king-bong.ru Задач много. Вот, что сейчас в приоритете: Интеграция с почтой России Интеграция со СДЕК Интеграция с телефонией Сделать вторую морду сайта, но выводить на ней только часть ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Интернет магазин написанный на Джанго есть (teaholics.ru), а вот программиста нет ( Ищем исполнителя дорабатывать нашу систему. Заданий много, но начать хочется с: 1. настроить интеграцию с яндекс маркетом 2. личный кабинет. Когда заходит клиент и авторизируется в том ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
интернет магазин написанный на Джанго есть (teaholics.ru), а вот программиста нет (исчез) Ищем исполнителя дорабатывать нашу систему. Заданий много, но начать хочется с: 1. настроить интеграцию с яндекс маркетом 2. личный кабинет. Когда заходит клиент и авторизируется в том ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Находим новости где говорится о Конверсии. Если у новости есть лайк или репост и смысл сообщения о увеличении конверсии (не о кросовках конверс) , то пишем туда коммент. по моим ощущениям 50 комментов в день.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт proecodom.ru Ищу разные способы привлечения трафика на сайт. На данный момент предпочтительнее более дешевые методы Сайт proecodom.ru аудитория: люди которым интересна йога, цигун, эко питание и т.п. + живут в москве с кнами ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
есть сайт proecodom.ru установлен wordpress + optimizepress внизу страницы форма заточена под сбор email то есть ввести туда телефон и отправить его не получается (так как защита срабатывает, например нет символа "@") Надо эту защиту снять, что бы телефон ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
king-bong.ru Кто возмется? сколько будет стоить переход (целевой) на сайт? через какой рекламный канал будете работать?Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Приветствую. Ищу исполнителя ориентированного на результат, который привлечет трафик на вебинары по инвестированию Рекламные каналы возможны любые: Таргетированная реклама ВКонтакте, Одноклассниках Реклама в пабликах ВКонтакте Контекстная реклама Yandex-директ, GoogleAdwords Баннерная реклама Тизерная реклама Если вы специалист только по одному из каналов, это тоже ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима программа для вконтакте цель: найти друзей друзей в моих сообществах вариант алгоритма сначала получаем список всех пользователей из всех групп куда аккаунт вступил (База) потом получам список друзей друга 1, друга 2,друга n, потом берем первую строчку (id) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Интересуют живые люди интересующиеся эзотерикой (йога, медитации, цигун) Надо понять что выгоднее группа или событие. Создать группу или событие. (наполнение есть) Нагнать туда 300-500 человек для статуса (типа люди там уже есть) А потом приглашать надо именно живых людей ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть CMS http://question2answer.org/ установлена тут http://ibvo.ru/ у этой CMS есть плагин badges https://github.com/NoahY/q2a-badges вот за что они даются http://ibvo.ru/badges Надо : сделать плагин который будет показывать зарегистрированному пользователю, следующие 3 бейджа, которые можно достичь в ближайшее время (для стимуляции ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
http://moskva.navalny.ru/ Должна быть возможность подгружать базу людей и тексты для отправки. + контроль сколько личных сообщений вконтакте разослано.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны люди у которых есть робот для продвижения вконтакте А именно надо найти все группы включающие слово "рисование" Отобрать те в которые можно писать на стену (около 1000 будет) Я дам 2 партнерских ссылок на себя (что бы ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищу дизайнера. Перспективная задача - нарисовать интерфейс картографического сайта - http://map.bushnev.ru/. (так как пока с заказчика не снят окончательный запрос, это на паузе) Актуальная задача - будет много разовых доработок по мелочи. Пока всего объема нет. 1ая ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу программиста под доработку проекта – map.bushnev.ru/ Определенного фронта работ пока нет, так как проект находится в постоянном развитии. Хочется найти веб программиста с опытом похожих работ. И понять, сколько будут стоить услуги. Если у ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
1. Сайт Cipab.ru - необходимо перерисовать красную линию показал как в приложенном файле 2. Разработать лого для этого проекта. Будет на сайте и в визитке. Лого будет на сайте слева от текста на главной. В лого должен быть совмещенный ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт11 лет назад