Здравствуйте. Необходимо разработать скрипт на языке Perl по поиску цен на авиабилеты, используя заданный API. API: https://developers.google.com/qpx-express/ Пример запроса: https://developers.google.com/qpx-express/v1/json.samples/OGGNCE.in.json Пример ответа: https://developers.google.com/qpx-express/v1/json.samples/OGGNCE.out.json Бесплатный лимит запросов на один аккаунт - 50 в день, так что будьте внимательны при тестировании! Формат входных данных - YAML ...