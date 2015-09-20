coree

Владимир coree

 
33 годаРоссия/Нижний Новгород
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка веб-приложений на заказ

Раньше писал на Perl.

Сейчас ищу Perl/Python программистов в интересные проекты.

PythonPerl

  • Скрипт на языке Perl для получения данных об авиабилетах через API

    $25

    Здравствуйте. Необходимо разработать скрипт на языке Perl по поиску цен на авиабилеты, используя заданный API. API: https://developers.google.com/qpx-express/ Пример запроса: https://developers.google.com/qpx-express/v1/json.samples/OGGNCE.in.json Пример ответа: https://developers.google.com/qpx-express/v1/json.samples/OGGNCE.out.json Бесплатный лимит запросов на один аккаунт - 50 в день, так что будьте внимательны при тестировании! Формат входных данных - YAML ...

    Perl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад