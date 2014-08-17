Нужно написать программу, которая записывает то, что отображается на мониторе. Если запущен фильм или игра, то их изображение тоже должно записываться.
Написать парсер для ВК
1. Спарсить женский пол (в дальнешем - обьект Ж) от 18 и до70 ( возраст задается в настройках), у которых на след день, через день и через два дня день рождения (в разные группы) и у которых указано в данных - встречается с (все сложно с, замужем за... ... и тд), или у взрослых (критерии возраста задаются в настройках) отдельно указаны дети. Спарсить этих самых возлюбленных и детей с привязкой к обьекту Ж
Итого, должно получиться на выходе:
1группа: список парней (девушки, у которых отношения с девушками мне не интересны), у которых в профиле указаны отношения с девушкой и у этой девушки скоро др.
Файл 1 - на след день
Файл 2 - через день
Файл 3 -через 2 дня
2 группа
Список людей, у которых в профиле указана мать и у нее скоро др
Так же 3 файла с разными подгруппами - смотри выше
Регион выборки должен задаваться в настройках, и нужен для определения проживания обьекта Ж. Где проживают ее дети или возлюбленные - не важно
Итого: 6 файлов с id для таргета
Названия файлов обозначить, чтобы можно было без путаницы каждый день добавлять актуальный таргет для обьяв (обьявы и ссылки если др завтра, послезавтра и через день - разные!). Кстати, обновление списков таргета можно тоже автоматизировать через api?
Устроит как десктопный вариант, так и серверный.
Указывайте пожалуйста сразу стоимость, сроки и на чем пишете.
Выбор исполнителя (и старт работы) будет не раньше вторника, скорее всего в среду
Отклики без указания хотя бы примерной стоимости не рассматриваются (хотя тз вроде довольно четко прописано, других факторов, сильно влияющих на цену быть не должно)
Выбранный исполнитель
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