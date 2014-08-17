Написать парсер для ВК

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок323 просмотра

1. Спарсить женский пол (в дальнешем - обьект Ж) от 18 и до70 ( возраст задается в настройках), у которых на след день, через день и через два дня день рождения (в разные группы) и у которых указано в данных - встречается с (все сложно с, замужем за... ... и тд), или у взрослых (критерии возраста задаются в настройках)  отдельно указаны дети. Спарсить этих самых возлюбленных и детей с привязкой к обьекту Ж

Итого, должно получиться на выходе:

1группа: список парней (девушки, у которых отношения с девушками мне не интересны), у которых в профиле указаны отношения с девушкой и у этой девушки скоро др. 

Файл 1 - на след день

Файл 2 - через день

Файл 3 -через 2 дня

2 группа

Список людей, у которых в профиле указана мать и у нее скоро др

Так же 3 файла с разными подгруппами - смотри выше

Регион выборки должен задаваться в настройках, и нужен для определения проживания обьекта Ж. Где проживают ее дети или возлюбленные - не важно

Итого: 6 файлов с id для таргета

Названия файлов обозначить, чтобы можно было без путаницы каждый день добавлять актуальный таргет для обьяв (обьявы и ссылки если др завтра, послезавтра и через день - разные!). Кстати, обновление списков таргета можно тоже автоматизировать через api?

Устроит как десктопный вариант, так и серверный.

Указывайте пожалуйста сразу стоимость, сроки и на чем пишете. 

Выбор исполнителя (и старт работы) будет не раньше вторника, скорее всего в среду

Отклики без указания хотя бы примерной стоимости не рассматриваются (хотя тз вроде довольно четко прописано, других факторов, сильно влияющих на цену быть не должно)

11 лет назад
Sho_Me
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

coree
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$20
3 дня
Владимир отлично справился с заданием! В конце даже дописал небольшую дополнительную доработку, которая не была озвучена в ТЗ. Буду работать с ним и далее. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик, оплата вовремя, рекомендую.

Заявки фрилансеров

coree
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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