Нужна консультация адекватного человека, имеющего опыт с биржей odesk с регистрацией, профилем... чтобы не наступать на грабли и быстрее преодолеть порог вхождения. Какие подводные камни. Конечно не бесплатно, конкретную стоимость предлагайте сами, если поможете мне существенно сэкономить время конечно 50$ далеко не предел.