Отправка email в зависимости от отпарсеного текста

Есть бинарные файлы (название - текущая дата), которые создаются каждый день некоторым приложением, в них хранятся идентификатор и время. Нужно в определенный период времени (6:00 - 10:00) парсить идентификатор и время в файле за текущий день. Если идентификатор найден впервые, то нужно подтянуть из готового списка (который в будущем будет наполняться) соответствующее имя и email, и отправить на этот же email имя и спарсенное время.