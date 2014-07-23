Нужна программа, работающая аналогично примеру в ролике: http://www.youtube.com/watch?v=vz29Jlcr_vw&feature=youtu.be&list=PLWuveigcpzLSHOkAX__u9yqJIrnid9nVh 1. выбор одного из ранее записанных роликов (видео, снятое на хромакей, мультгерой, 3d персонаж) и его трансляция на экран. ...
Индикатор для Форекс платформы МТ4 (язык MQL4)
Требуется написать индекатор.
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