Индикатор для Форекс платформы МТ4 (язык MQL4)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки108 просмотров

Требуется написать индекатор.

http://book.mql4.com/ru/

http://book.mql4.com/ru/samples/icustom

11 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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