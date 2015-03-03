C#, CSS – исправить ошибки в ПО конвертации файлов

Данная программа создает файлы хтмл с определенным оформлением и меню справа. При этом сноски на главы Библии заполняются текстами. Программа уже создана, и все работает. Но есть небольшие замечания (см. в прикрепленном ТЗ).

Пожалуйста, сразу пишите свою оценку стоимости и сроков разработки.