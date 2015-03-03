C#, CSS – исправить ошибки в ПО конвертации файлов

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Завершен5 заявок193 просмотра

Данная программа создает файлы хтмл с определенным оформлением и меню справа. При этом сноски на главы Библии заполняются текстами. Программа уже создана, и все работает. Но есть небольшие замечания (см. в прикрепленном ТЗ).

Пожалуйста, сразу пишите свою оценку стоимости и сроков разработки.

CSS
11 лет назад
primat87
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$25
2 дня
Сотрудничество было уже очень давно. Исполнитель отличный, сложностей не возникало при работе с ним.
С заказчиком проблем никаких нет. Объясняет всё доступно, оплата в срок. Рекомендую

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sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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