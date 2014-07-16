Рекламно-производственной компании «Продвижение» для внутренних нужд необходим программный продукт для управления внутренними бизнес-процессами (ERP система). Будет предоставлен общий детальный дизайн(внешний вид) будущего программного комплекса. От программиста потребуется максимально близко придерживаться предложенной ...
Эмитация трафика.
Нужно написать программу, которая будет вести себя как реальный человек для посещения разных сайтов. Основной критерий это работа с соксами и абсолютная схожесть по поведению, движению мышкой и т.д. с живыми людьми.
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