Программист на ASP.NET MVC, Silverlight, ADO.

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки243 просмотра

Требования к кандидату:

•Выполнение тестового задания

•Опыт разработки на платформе .NET Framework и C# от 3х лет.

•Знания основных концепций разработки на платформе .Net, принципов объектно-ориентированного программирования.

•Уверенное знание ASP.NET MVC, Silverlight, ADO.NET, WCF, LINQ.

•Опыт разработки с использованием ORM (NHibernate, Entity Framework и т.п.).

•Хорошее знание MS SQL Server, T-SQL, принципов построения реляционных баз данных.

•Знание AJAX, JavaScript(JQuery), HTML,CSS.

•Уметь хорошо выражать свои мысли и обсуждать технические решения.

Возможна удаленная работа.

AJAXASP.NETCSSHTMLJavaScriptjQuerySQL
11 лет назад
kandaykz
Евгений 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка ERP-приложения

    $5000

    Рекламно-производственной компании «Продвижение» для внутренних нужд необходим программный продукт для управления внутренними бизнес-процессами (ERP система). Будет предоставлен общий детальный дизайн(внешний вид) будущего программного комплекса. От программиста потребуется максимально близко придерживаться предложенной ...

    JavaMySQL
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшой DNS-сервер

    Требуется написать небольшой DNS-сервер под Windows Server (2003/2008/2012), который будет выдавать один и тот же IP-адрес на все запрошенные домены и суб-домены. 1) Конфигурацией должен указываться IP. 2) DNS-сервер должен вести лог в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно собрать данные по СРО

    Необходимо собрать открытые данные с сайта, указанного в Техническом задании во вложении какие именно данные нужно собрать и шаблон в екселе, в котором нужен результат - во вложении нужна цена и сроки

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание флеш-каталога

    Необходимо создать флеш-каталог, который открывается только локально, только на компьютере (желательно в браузере) с возможностью редактирования и добавления материалов (меню, изображения, тексты). У обычных пользователей права только чтение. Не должно быть возможности ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен плагин для FIrefox

    Нужен плагин для фаерфокс который будет делать следующее: для всех без исключения открываемых сайтов он должен создавать папку с доменом сайта ну например в Мои документы\Saved JS\url.com и сохранять туда по мере работы с сайтом ...

    JavaScript
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Приложение для ночного клуба

    Требуется разработка приложения под iOS, Android для ночного клуба (рекомендуется использование фреймворка типа phoneGap) c функциями: - подгрузка ленты новостей с сайта клуба - бронирование столов и оплата онлайн (присоединяется интернет-экварйинг) - ...

    AndroidiOS
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад