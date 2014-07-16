Простая программа под windows или веб или...

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок208 просмотров

Простая программа по работе со списками фраз на уровне первых курсов института.

Дано:

Файл txt в нем сгрупперовнный список фраз и числовой параметр,

пример:

как купить 77

зачем купить 19

почему купить 3

не нужно покупать 22

забудь о покупке 11

не покупай 2

...

----

Задача программы получить входящий текстовый файл и обработать его по правилам:

Прогон №1:

Удаляем все по списку стоп-слов. Я в программу задаю список стоп слов и если в фразе встречается слово, то фраза удаляется из группы

Прогон №2:

Есть правила:

1. Если более 15 фраз в группе, то удалить все, что выше 15 и на параметры не смотрим

2. От 11 до 15 (включительно) фраз в группе, то смотрим параметр, и удаляем фразы, у которых параметр ниже 10 (т.е. от 1 до 9)

3. От 5 до 10 (включительно) фраз в группе, то смотрим параметр, и удаляем фразы с параметром ниже 3 (т.е. с 1 и 2)

4. До 5 в группе, то смотрим параметр, и удаляем фразы с параметром ниже 2 (т.е. с 1)

Также в программу нужно заложить, чтобы я могу изменять эти правила (цифры).

В программе есть кнопки - загрузка файла, запуск обработки, скачать готовый файл , и опции для управления стоп-словами и правилами удаления.

На выходе также txt файл, в том же порядке фразы, но уже обработанные по стоп словам и правилам.

Укажите цену и как быстро сделаете ее?

11 лет назад
dimcom
45 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка ERP-приложения

    $5000

    Рекламно-производственной компании «Продвижение» для внутренних нужд необходим программный продукт для управления внутренними бизнес-процессами (ERP система). Будет предоставлен общий детальный дизайн(внешний вид) будущего программного комплекса. От программиста потребуется максимально близко придерживаться предложенной ...

    JavaMySQL
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поиск похожих картинок

    $5000

    Задача для тех, у кого есть наработки или готовое решение. Нужна программа, которая ищет похожие картинки из нашей базы. Исходные данные: 1) есть база картинок 2) есть источник ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист на ASP.NET MVC, Silverlight, ADO.

    $10000

    Требования к кандидату: •Выполнение тестового задания •Опыт разработки на платформе .NET Framework и C# от 3х лет. •Знания основных концепций разработки на платформе .Net, принципов объектно-ориентированного программирования. •Уверенное знание ASP.NET MVC, ...

    AJAXASP.NETCSSHTMLJavaScript
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшой DNS-сервер

    Требуется написать небольшой DNS-сервер под Windows Server (2003/2008/2012), который будет выдавать один и тот же IP-адрес на все запрошенные домены и суб-домены. 1) Конфигурацией должен указываться IP. 2) DNS-сервер должен вести лог в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно собрать данные по СРО

    Необходимо собрать открытые данные с сайта, указанного в Техническом задании во вложении какие именно данные нужно собрать и шаблон в екселе, в котором нужен результат - во вложении нужна цена и сроки

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание флеш-каталога

    Необходимо создать флеш-каталог, который открывается только локально, только на компьютере (желательно в браузере) с возможностью редактирования и добавления материалов (меню, изображения, тексты). У обычных пользователей права только чтение. Не должно быть возможности ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен плагин для FIrefox

    Нужен плагин для фаерфокс который будет делать следующее: для всех без исключения открываемых сайтов он должен создавать папку с доменом сайта ну например в Мои документы\Saved JS\url.com и сохранять туда по мере работы с сайтом ...

    JavaScript
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад