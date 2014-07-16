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Простая программа под windows или веб или...
Простая программа по работе со списками фраз на уровне первых курсов института.
Дано:
Файл txt в нем сгрупперовнный список фраз и числовой параметр,
пример:
как купить 77
зачем купить 19
почему купить 3
не нужно покупать 22
забудь о покупке 11
не покупай 2
...
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Задача программы получить входящий текстовый файл и обработать его по правилам:
Прогон №1:
Удаляем все по списку стоп-слов. Я в программу задаю список стоп слов и если в фразе встречается слово, то фраза удаляется из группы
Прогон №2:
Есть правила:
1. Если более 15 фраз в группе, то удалить все, что выше 15 и на параметры не смотрим
2. От 11 до 15 (включительно) фраз в группе, то смотрим параметр, и удаляем фразы, у которых параметр ниже 10 (т.е. от 1 до 9)
3. От 5 до 10 (включительно) фраз в группе, то смотрим параметр, и удаляем фразы с параметром ниже 3 (т.е. с 1 и 2)
4. До 5 в группе, то смотрим параметр, и удаляем фразы с параметром ниже 2 (т.е. с 1)
Также в программу нужно заложить, чтобы я могу изменять эти правила (цифры).
В программе есть кнопки - загрузка файла, запуск обработки, скачать готовый файл , и опции для управления стоп-словами и правилами удаления.
На выходе также txt файл, в том же порядке фразы, но уже обработанные по стоп словам и правилам.
Укажите цену и как быстро сделаете ее?
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