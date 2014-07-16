Простая программа под windows или веб или...

Простая программа по работе со списками фраз на уровне первых курсов института.

Дано:

Файл txt в нем сгрупперовнный список фраз и числовой параметр,

пример:

как купить 77

зачем купить 19

почему купить 3

не нужно покупать 22

забудь о покупке 11

не покупай 2

...

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Задача программы получить входящий текстовый файл и обработать его по правилам:

Прогон №1:

Удаляем все по списку стоп-слов. Я в программу задаю список стоп слов и если в фразе встречается слово, то фраза удаляется из группы

Прогон №2:

Есть правила:

1. Если более 15 фраз в группе, то удалить все, что выше 15 и на параметры не смотрим

2. От 11 до 15 (включительно) фраз в группе, то смотрим параметр, и удаляем фразы, у которых параметр ниже 10 (т.е. от 1 до 9)

3. От 5 до 10 (включительно) фраз в группе, то смотрим параметр, и удаляем фразы с параметром ниже 3 (т.е. с 1 и 2)

4. До 5 в группе, то смотрим параметр, и удаляем фразы с параметром ниже 2 (т.е. с 1)

Также в программу нужно заложить, чтобы я могу изменять эти правила (цифры).

В программе есть кнопки - загрузка файла, запуск обработки, скачать готовый файл , и опции для управления стоп-словами и правилами удаления.

На выходе также txt файл, в том же порядке фразы, но уже обработанные по стоп словам и правилам.

Укажите цену и как быстро сделаете ее?