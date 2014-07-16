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Драйвер для кассового аппарата, Java
Необходимо интегрировать кассовый аппарат с внешней системой. Примерный алгоритм см. в приложении.
Java, Mysql, WSDL, Apache Tomcat
Доп. материалы предоставлю через git.
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