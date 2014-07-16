Драйвер для кассового аппарата, Java

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Закрыт2 заявки228 просмотров

Необходимо интегрировать кассовый аппарат с внешней системой. Примерный алгоритм см. в приложении.

Java, Mysql, WSDL, Apache Tomcat

Доп. материалы предоставлю через git.

ApacheGitJavaMySQL
11 лет назад
rollan2404
Павел 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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