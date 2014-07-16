Поиск похожих картинок

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт10 заявок294 просмотра

Задача для тех, у кого есть наработки или готовое решение.

Нужна программа, которая ищет похожие картинки из нашей базы.

Исходные данные:

1) есть база картинок

2) есть источник (например фото) из вне

Надо:

Найти похожие картинки из базы.

Сфера применения - поиск товаров по фото.

Присылайте стоимость, условия.

11 лет назад
Svetov
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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