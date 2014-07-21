Цель: Получить справочники, предложения и их цены Суть задачи: Необходимо сделать парсер xml файлов, в каждом файле находится, примерно, от 10 тыс. до 10 млн. предложений, их ...
Расчет кровельных материалов для двухскатной крыши
нужен калькулятор для расчета кровельных материалов для двухскатной крыши, сделать по образцу http://www.zhitov.ru/roof2/
Пишите пожалуйста стоимость
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть приложение на VB: Его размер 160 строк кода. Его задачи: 1. Висеть в фоне 2. Вызывать через определенное время процедуру 1С для автообмена через COM соединение 3. Отображать ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Нужно написать программу, которая будет вести себя как реальный человек для посещения разных сайтов. Основной критерий это работа с соксами и абсолютная схожесть по поведению, движению мышкой и т.д. с живыми людьми.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую, необходимо модернизировать опенсорсное десктопное ПО для 3д печати Solidoodle, скачать исходник можно тут: http://support.solidoodle.com/hc/en-us/articles/201294994-Downloading-Repetier-Host-and-Slic3r/ Детальное ТЗ в аттаче. Жду вопросов, а так же оценки по срокам и ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Простая программа по работе со списками фраз на уровне первых курсов института. Дано: Файл txt в нем сгрупперовнный список фраз и числовой параметр, пример: как ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо интегрировать кассовый аппарат с внешней системой. Примерный алгоритм см. в приложении. Java, Mysql, WSDL, Apache Tomcat Доп. материалы предоставлю через git.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5000
Задача для тех, у кого есть наработки или готовое решение. Нужна программа, которая ищет похожие картинки из нашей базы. Исходные данные: 1) есть база картинок 2) есть источник ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10000
Требования к кандидату: •Выполнение тестового задания •Опыт разработки на платформе .NET Framework и C# от 3х лет. •Знания основных концепций разработки на платформе .Net, принципов объектно-ориентированного программирования. •Уверенное знание ASP.NET MVC, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется написать небольшой DNS-сервер под Windows Server (2003/2008/2012), который будет выдавать один и тот же IP-адрес на все запрошенные домены и суб-домены. 1) Конфигурацией должен указываться IP. 2) DNS-сервер должен вести лог в ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Имеется инсталлятор программы. В процессе установки и в самой программе необходимо заменить заголовки + сменить иконку и рисунок на заставке.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт11 лет назад