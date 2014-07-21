Cоздание парсера туров на с++

Цель:

Получить справочники, предложения и их цены

Суть задачи:

Необходимо сделать парсер xml файлов, в каждом файле находится, примерно, от 10 тыс. до 10 млн. предложений, их нужно проанализировать, вытащить справочники и сами предложения.

Файлы забираем через фтп с авторизацией, они упакованы в .zip архивы.

И при этом надо хранить информацю о тех файлах, что мы уже просканили, т.е. брать только новые, по дате изменения файлов.

Соответственно первый раз будут просканированы все файлы.

Парсер должен запускаться каждые 1–5 минут.

Справочники хранятся в базе mysql, а предложения в поисковой системе sphinx.

Остальные детали по договоренности.