Рекламно-производственной компании «Продвижение» для внутренних нужд необходим программный продукт для управления внутренними бизнес-процессами (ERP система). Будет предоставлен общий детальный дизайн(внешний вид) будущего программного комплекса. От программиста потребуется максимально близко придерживаться предложенной ...
Приложение запуска автообмена 1С на VisualBasic
Есть приложение на VB:
Его размер 160 строк кода.
Его задачи:
1. Висеть в фоне
2. Вызывать через определенное время процедуру 1С для автообмена через COM соединение
3. Отображать окно на экране с призывом пользователя к необходимым действиям.
Что нужно доделать в этом приложении:
1. Обеспечить вывод окна сообщения поверх всех остальных окон, в том числе модально открытых.
2. Сделать приложение службой.
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