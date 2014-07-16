Приложение запуска автообмена 1С на VisualBasic

Есть приложение на VB:

Его размер 160 строк кода.

Его задачи:

1. Висеть в фоне

2. Вызывать через определенное время процедуру 1С для автообмена через COM соединение

3. Отображать окно на экране с призывом пользователя к необходимым действиям.

Что нужно доделать в этом приложении:

1. Обеспечить вывод окна сообщения поверх всех остальных окон, в том числе модально открытых.

2. Сделать приложение службой.