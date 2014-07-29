Программа для ведения базы клиентов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок250 просмотров

Необходимо написать простое приложение на .Net, состоящее из 2-х частей.

1 - WCF сервис для работы с базой MySQL.

2 - клиентское приложение для ввода анкет в базу. (Преимущественно на WPF)

P.S. Так же должна быть авторизация пользователя (Вид авторизации обсуждается с исполнителем)

Структура базы, и вид анкеты в приложении.

В заявке сроки и стоимость.

MySQL
11 лет назад
waternik
Никита 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Mirage
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$240
2 дня
Антон хороший исполнитель, быстро разбирается с новым материалом, всегда на связи. Так же Антон проявляет инициативу при разработке проекта, всегда подскажет наиболее лучшее решение. Сотрудничеством доволен, обращусь ещё раз.
Все прошло отлично! Легко работать с профессионалом в своей области. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mirage
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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