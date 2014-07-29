Необходимо в программе (на Qt) заменить стартовую заставку на мою. Школьников прошу не беспокоить!
Программа для ведения базы клиентов
Необходимо написать простое приложение на .Net, состоящее из 2-х частей.
1 - WCF сервис для работы с базой MySQL.
2 - клиентское приложение для ввода анкет в базу. (Преимущественно на WPF)
P.S. Так же должна быть авторизация пользователя (Вид авторизации обсуждается с исполнителем)
Структура базы, и вид анкеты в приложении.
В заявке сроки и стоимость.
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