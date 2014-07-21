Написать софт

Здравствуйте!

Хотим получить решение по региональной вставке и раздаче сигнала по IP в одной коробке. Решение применяется для небольших кабельных операторов.

Мы хотим осуществлять прием спутникового сигнала на профессиональную DVB карту, редактирование сигнала региональными вставками, раздачу сигнала по IP.

Требования к системе - отказоустойчивость, простота в обслуживании, максимальное применение стандартных софтовых решений.

Вещание IP в формате MPEG-2 Transport Stream (SPTS або MPTS) в соответствии ISO/IEC 13818-1:2007;

Для доставки сигнала:

по протоколу IP/UDP или IP/RTP;

со скоростью 4,5 Мбіт/с.

Предложения пишите в личку.