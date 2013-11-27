somnegr

Евгений somnegr

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение товаром интернет-магазина

    Здравствуйте! Необходимо наполнить товаром с описанием характеристик магазин. Кол-во позиций: 100-200 Тематика интернет - магазина: охранные системы (видеонаблюдение, сигнализация), оружейная оптика, лцу, холодная пристрелка и т.д. Желательны знания в этой сфере ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать софт

    Здравствуйте! Хотим получить решение по региональной вставке и раздаче сигнала по IP в одной коробке. Решение применяется для небольших кабельных операторов. Мы хотим осуществлять прием спутникового сигнала на профессиональную DVB карту, ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент сайта

    Здравствуйте! Необходимо наполнение сайта. Описание услуг, текст на главную, несколько разделов. Тематика - разработка и внедрение программно-аппаратных комплексов на телеканалах и радиостанциях. Пишите, жду ваших предложений.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт-визитка

    $50

    Здравствуйте! Нужен сайт для презентации и продажи товара со стандартными разделами - продукция, оплата и доставка, чаво, контакты, о нас.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта с дальнейшим администрированием

    $15

    Здравствуйте! Необходимо привести в должный вид сайт unidom.ua. Сайт почти готов, но есть недоработки. В первую очередь, нужно сформировать метатеги на странице объявления, сформировать урл объявления, теги h1..h6 и т.д. В дальнейшем понадобится полное администрирование ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наложение субтитров на видео

    Добрый день! Необходимо наложить украинские субтитры на 1.5 часа видео лекции. Лектор говорит на немецком языке. Украинский текст субтитров предоставим. Предлагайте цены.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад