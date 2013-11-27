Здравствуйте! Необходимо привести в должный вид сайт unidom.ua. Сайт почти готов, но есть недоработки. В первую очередь, нужно сформировать метатеги на странице объявления, сформировать урл объявления, теги h1..h6 и т.д. В дальнейшем понадобится полное администрирование ...