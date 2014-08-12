ТЗ на добавление товара на сайт zalizo.ua: 1. На сайте есть готовая база товаров, которые были добавлены ранее; эту базу нужно промониторить и очистить от старого товара, которого нет в наличии (не удалить ...
Наполнение товаром интернет-магазина
Здравствуйте!
Необходимо наполнить товаром с описанием характеристик магазин.
Кол-во позиций: 100-200
Тематика интернет - магазина: охранные системы (видеонаблюдение, сигнализация), оружейная оптика, лцу, холодная пристрелка и т.д.
Желательны знания в этой сфере и опыт работы с данной группой товаров.
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