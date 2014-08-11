Публикация объявлений

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт29 заявок343 просмотра

Необходима ежедневная публикация ~ 10 объявлений на авито

затрачиваемое время на работу ~ до 20 мин/сутки

оплата 1500 в месяц, платеж можно разбить на 3 части

текст для объявлений картинки и телефон - я предоставляю.

Жду ваших заявок

11 лет назад
antiposter
Семенов 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров