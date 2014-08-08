Необходимо загрузить дамп таблиц БД от сюда http://my-shop.ru/my/helper_90 в магазин thecutebuy.com Загрузить базу данных из my-shop.ru в thecutebuy.com ( движок oscommerce). Так как сделано в разделе книги new. нужен ...
Поиск подробных описаний товар вместе с картинками
Нагуглить краткое описание + детальную информацию с 3-мя картинками не менее 400х400 пикселей на 150 товаров для интернет магазина, собирать в текстовый файл.
Заявки фрилансеров
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