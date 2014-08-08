Поиск подробных описаний товар вместе с картинками

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок236 просмотров

Нагуглить краткое описание + детальную информацию с 3-мя картинками не менее 400х400 пикселей на 150 товаров для интернет магазина, собирать в текстовый файл.

11 лет назад
Amphilimrius
Александр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров