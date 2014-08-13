Нужен контент менеджер для добавления товаров (садовый центр). Добавление фото, краткого и полного описания, 2 языка (русский и украинский).
Периодические задачи: постинг, поиск информации
У меня периодически возникают разные задачи из серии:
- опубликовать объявления
- собрать список сайтов по какому-то критерию
- посмотреть отчеты об ошибках размещения объявлений
И так далее. Довольно несложная рутинная работа, для которой требуются только усидчивость, владение компьютером, ну и интеллектуальный уровень выше среднего.
Если интересны такие задачи, предлагайте свою кандидатуру, стоимость оплаты за час работы, и детали сможем обсудить в личной переписке.
Выбранный исполнитель
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