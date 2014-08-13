Периодические задачи: постинг, поиск информации

У меня периодически возникают разные задачи из серии:

- опубликовать объявления

- собрать список сайтов по какому-то критерию

- посмотреть отчеты об ошибках размещения объявлений

И так далее. Довольно несложная рутинная работа, для которой требуются только усидчивость, владение компьютером, ну и интеллектуальный уровень выше среднего.

Если интересны такие задачи, предлагайте свою кандидатуру, стоимость оплаты за час работы, и детали сможем обсудить в личной переписке.