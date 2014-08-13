Периодические задачи: постинг, поиск информации

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок235 просмотров

У меня периодически возникают разные задачи из серии:

- опубликовать объявления

- собрать список сайтов по какому-то критерию

- посмотреть отчеты об ошибках размещения объявлений

И так далее. Довольно несложная рутинная работа, для которой требуются только усидчивость, владение компьютером, ну и интеллектуальный уровень выше среднего.

Если интересны такие задачи, предлагайте свою кандидатуру, стоимость оплаты за час работы, и детали сможем обсудить в личной переписке.

11 лет назад
vickivanov
Виталий 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Vladimir_ZH
Владимир 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$15
1 день
Все отлично, качественный результат в небольшие сроки. В качестве дополнительного плюса - немаловажно, что Владимир прекрасно понял задание сразу, в отличие от нескольких предыдущих исполнителей, которые только потратили время. Спасибо большое!
Рекомендую Виталия как отличного заказчика. Четкая постановка задачи, быстрое реагирование на возникшие вопросы, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Vladimir_ZH
Владимир 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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