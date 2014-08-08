Загрузить дамп таблиц БД

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок264 просмотра

Необходимо загрузить дамп таблиц БД от сюда http://my-shop.ru/my/helper_90 в магазин thecutebuy.com

Загрузить базу данных из my-shop.ru в thecutebuy.com ( движок oscommerce). Так как сделано в разделе книги new.

нужен программист, который разбирается в этом движке.

11 лет назад
gualeks
65 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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