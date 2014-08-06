Наполнение сайта товарами

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Закрыт13 заявок360 просмотров

Необходимо наполнить товарами сайт на заказном движке. Мебельная тематика. Новая страница копируется кнопкой, и редактируются размеры мебельного изделия, цена, фото — все это есть и высылается архивом. По мимо этого нужно там же, сделать рерайт анонса (типа "стол левосторонний со стеклом") и описания 100–200 символов (что вижу, то пишу, просто, но с однозначным знанием темы: спец. термины, эпитеты, деловой стиль - новички выявляются сразу, их "работа" не оплачивается). Интерфейс для работы крайне простой, все на одной странице. Следующая клонируется (копируется) и с внесенными изменениями (фото, цена, габарит, анонс и описание) сохраняется. Все! Одна серия мебели - это от 40 до 200 товаров/страниц. Серий больше десятка. Подробную пошаговую инструкцию высылаю.

10 лет назад
Yaskar
51 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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