Наполнение сайта товарами

Необходимо наполнить товарами сайт на заказном движке. Мебельная тематика. Новая страница копируется кнопкой, и редактируются размеры мебельного изделия, цена, фото — все это есть и высылается архивом. По мимо этого нужно там же, сделать рерайт анонса (типа "стол левосторонний со стеклом") и описания 100–200 символов (что вижу, то пишу, просто, но с однозначным знанием темы: спец. термины, эпитеты, деловой стиль - новички выявляются сразу, их "работа" не оплачивается). Интерфейс для работы крайне простой, все на одной странице. Следующая клонируется (копируется) и с внесенными изменениями (фото, цена, габарит, анонс и описание) сохраняется. Все! Одна серия мебели - это от 40 до 200 товаров/страниц. Серий больше десятка. Подробную пошаговую инструкцию высылаю.