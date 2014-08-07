Требуются услуги контент-менеджера, основная задача - размещение материалов, в нее входит: - оформление текста (теги, заголовки и т.п.) - поиск изображений, их обработка (изменить размер, наложить водяной знак) и размещение (теги, ...
Контент-менеджер
Для сервиса картинок oselya.net нужно добавлять 100 картинок в день. Картинки искать не нужно. оплата 1500 грн. в месяц. Исполнитель только из Украины.
Заявки фрилансеров
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