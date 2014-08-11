В прикрепленном файле переходим по ссылкам и заполняем 2 последних столбца. Link (shakes, ад1 и тд.) Контакты (email, форма обратной связи, skype) Внимательно посмотрите, список ...
Добавление изображений для товаров
Необходимо добавить изображения для товаров этих подкатегорий http://billiard-chehov.ru/catalog/tables/weekend-billiard-company.
Изображения брать с сайта - http://www.weekend-billiard.ru/cart.php?m=product_list&c=54
Сколько это будет стоить?
Выбранный исполнитель
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