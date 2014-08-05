Заполнить таблицу

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Закрыт10 заявок354 просмотра

Нужно заполнение xls файла

Необходимо срочно заполнить ножницы по металлу.

По этой ссылке можно скачать каталог http://knipex.ru/brand/bessey/pdf/

Интересуют все артикулы со страниц 130-148.

Файл с EAN кодами прикладываю.

11 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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