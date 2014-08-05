Заполнить таблицу

Необходимо обрабатывать заявки в системе gogetlinks, в среднем 4-5 заявок в день. Каждая новость 1500 символов и уникальность более 70%, бывает оптимизаторы требуют 90-95%, но таких мало. Тематика сайтов СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО ...