На удаленную работу (с обучением) ищется контент менеджер для ИМ electro-comfort.ru За торговое предложение 3 руб (карточка комплектации, которая состоит из опций). За карточку товара 15 руб. За опцию 5 руб. ...
Заполнить таблицу
Нужно заполнение xls файла
Необходимо срочно заполнить ножницы по металлу.
По этой ссылке можно скачать каталог http://knipex.ru/brand/bessey/pdf/
Интересуют все артикулы со страниц 130-148.
Файл с EAN кодами прикладываю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов36 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
работа согласно прилагаемого ТЗНаполнение сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Сопсоб работы. Получаете от меня список товаров, Ищите в интернете - картинки, видео, описание, отзывы к товару. Добавляете товар с найденным контентом на сайт. Ракидываете товар по меткам и ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно перенести чуть больше 200 товаров из одного ИМ(движок на престашопе) на другой(движок на опенкарте). Перенести описания товаров, прописать тэги- h1, title, description, keywords, артикулы, размеры, категории, вставить 5-8 фоток. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется выполнять разовые работы на сайтах компании. Програмирование, верстка, наполнение и изменение информации.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно наполнить интернет магазин товарами. Сколько стоитНаполнение сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры! Мы ищем людей для рерайта большого массива товарных позиций в каталоге интернет – гипермаркета. Каталог (с описаниями и фотографиями) включает в себя, на данном моменте 12 000 товаров. ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
Статьи на тему "Теория музыки для гитаристов" с илюстрациямиНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо обрабатывать заявки в системе gogetlinks, в среднем 4-5 заявок в день. Каждая новость 1500 символов и уникальность более 70%, бывает оптимизаторы требуют 90-95%, но таких мало. Тематика сайтов СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад