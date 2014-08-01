Необходимо обрабатывать заявки в системе gogetlinks, в среднем 4-5 заявок в день. Каждая новость 1500 символов и уникальность более 70%, бывает оптимизаторы требуют 90-95%, но таких мало. Тематика сайтов СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО ...
Контент для сайта гитарной тематики
Статьи на тему "Теория музыки для гитаристов" с илюстрациями
Заявки фрилансеров
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