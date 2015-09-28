Требуется специалист по Joomla, который доделает сайт (strportal.ru). Требуется дозаполнить разделы, добавить картинки, все симметрично подравнять. Все картинки и тексты есть. ТЗ и образцы есть. Нужно лишь все это воплотить в жизнь, желательно в короткие ...
Верификация базы данных CRM системы сайта
Верификация базы данных CRM системы сайта
Сделана выборка из базы ДубльГИС данных более 5000 записей (во вложении в формате MS EXCEL). Но база данных была актуальна на сентябрь 2013 года и в выборку попали не профильные организации (проблема рубрикатора ДубльГИС). Нужно вручную открывать сайты организаций, бегло смотреть раздел «Продукция/Услуги», и чистить базу, чтобы потом мы могли загрузить её в CRM систему сайта и прозвонить.
Критерии для удаления записей:
1. Сайт не работает, не открывается, домен не продлен или выставлен на продажу;
2. Не профильная тематика компании (нет смысла им звонить, выслать компред);
3. Дублирование записи.
Должны остаться такие сайты, подобно www.bryansk-vorota.ru
Т.е. они торгуют воротами, шлагбаумами, приводами для ворот. И они могут потенциально покупать ОПТОМ (от 100 шт) пульты для шлагбаумов и ворот.
Также такие организации могут параллельно заниматься домофонами, видео-наблюдением, пожарной сигнализацией и прочим. Главное, чтобы на сайте в разделе продукция/товары/услуги/прайс-лист были приводы для ворот и шлагбаумы или услуги по их монтажу.
P.S. Выборка была сделана автоматический при помощи SQL-запроса и выгружена в MS EXCEL для ручной чистки.
WHERE `sa` != ''
AND `strana` = 'Россия'
AND (`cat` LIKE '%Автоматические ворота / двери%' OR `cat` LIKE '%Системы безопасности и охраны%')
AND `name` NOT LIKE '%бухгалтер%'
AND `name` NOT LIKE '%текстиль%'
AND `name` NOT LIKE '%дизайн%'
AND `name` NOT LIKE '%окна%'
AND `name` NOT LIKE '%двери%'
AND `name` NOT LIKE '%текстиль%'
AND `name` NOT LIKE '%шторы%'
AND `name` NOT LIKE '%ДорХан%'
AND `name` NOT LIKE '%спутник%'
AND `name` NOT LIKE '%интернет-магазин%'
AND `cat` NOT LIKE '%окна%'
AND `cat` NOT LIKE '%остекление балконов / лоджий%'
AND `cat` NOT LIKE '%портьерные ткани / шторы%'
AND `cat` NOT LIKE '%входные двери%'
AND `cat` NOT LIKE '%интерьерные лестницы / ограждения%'
Т.е. были выбраны только российские компании из рубрик «Автоматические ворота / двери» и «Системы безопасности и охраны», у которых есть веб-сайт и нет определенных слов в названии и в названиях рубрик.
Выбранный исполнитель
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