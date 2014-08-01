Доработка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок224 просмотра

Требуется специалист по Joomla, который доделает сайт (strportal.ru). Требуется дозаполнить разделы, добавить картинки, все симметрично подравнять. Все картинки и тексты есть. ТЗ и образцы есть. Нужно лишь все это воплотить в жизнь, желательно в короткие сроки. По результатам работы с первым сайтом, готовы отдать в работу второй сайт, платформа точно такая же.

Joomla
11 лет назад
stanly_carabas
Станислав 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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