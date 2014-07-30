Контент-менеджер

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Закрыт8 заявок304 просмотра

Ищу на постоянную основу контент-менеджера.

Что необходимо делать:

- будет предоставлен доступ на биржу gogetlinks, на которой необходимо контролировать поступление заявок от оптимизаторов.

- при поступление задания от оптимизаторов сделать рирайт статью размером от 1500 до 1600 символов без пробелов. статья должна быть качественной, уникальной, легко читаемой для людей, без граматичечких ошибок.

- подобрать картинку для статьи.

- разместить на сайте статью с CMS wordpress, DLE.

DLEWordPress
11 лет назад
menjob
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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