Наполнение сайта

ЦМС – Битрикс.

Требуется контент-менеджер для наполнения сайта www.vladstalsnab.ru, формат наполнения:

- 1-4 фотографий

- Название, бренд

- 5-10 полей характеристик (свойств товара)

- Текст 500-1000 знаков (копипаст)

- Технические характиристики – таблица до 10 строк

- Видео (с ютуба, если есть)

Информация предоставляется с прайс-листов поставщиков и с существующих сайтов. Требуется занести несколько тысяч позиций товара, работой обеспечим.

Личность: Не пропадать, быть честным, лояльным, исполнительным. Мне лучше постоянного человека до «пенсии». Стабильность.

Оплата за новый товар – 10 рублей, за редактирование существующего – 5 руб, после проделанной работы мы поверяем и платим.