На постоянную работу примем новостного редактора. Оплата еженедельно, объем 45 новостей в месяц. Расценки - 1 новость 40р. Список городов выдается. По каждому городу нужно раз в месяц размещать актуальные новости крупных ритейлов, как правило ...
E-Mail рассылка
Необходимо собрать базу получателей рассылки по заданным критериям.
Сделать рассылку. Шаблон имеется.
Стоимость подобной работы не представляю. Предлагайте.
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