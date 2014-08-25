E-Mail рассылка

  1. Биржа фриланса
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Завершен4 заявки193 просмотра

Необходимо собрать базу получателей рассылки по заданным критериям.

Сделать рассылку. Шаблон имеется.

Стоимость подобной работы не представляю. Предлагайте.

11 лет назад
gudi
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Patlyuk
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$45
7 дней
Один из немногих случаев на моей практике когда дал задание, забыл до срока выполнения, получил больше чем ожидал. При том все неровности и проблемы возникшие на последнем этапе Александр терпеливо довел до конца. Приятное сотрудничество.
Алексей - отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству! Четко поставленное ТЗ, оперативный ответ на вопросы и своевременна оплата. Одним словом - порядочный человек с которым приятно работать. Алексей, спасибо за работу и успехов вашим проектам!

Заявки фрилансеров

Patlyuk
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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