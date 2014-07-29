Контент - менеджер в ИМ электроинструмента

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки210 просмотров

Наполнение сайта текстами и фотоматериалами

Фотосъемка и освещение важных мероприятий

Написание новостных заметок о прошедших мероприятиях и о предстоящих событиях

Требования:

Высшее образование

Знание 1с Bitrix (не обязательно, но желательно)

Ответственность

Пунктуальность

Грамотная речь

11 лет назад
miraseo
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен новостник

    $50

    На постоянную работу примем новостного редактора. Оплата еженедельно, объем 45 новостей в месяц. Расценки - 1 новость 40р. Список городов выдается. По каждому городу нужно раз в месяц размещать актуальные новости крупных ритейлов, как правило ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент менеджер, оплата сдельная, долгосрочно

    $500

    1. Работа заключается в подоготовке и размещении уже готовых статей на сайте. 2. Оплата 100% сдельная, полностью зависит от производительности Вашего труда. Ориентироваться можно на 100–120р в час при хорошей производительности. (до ...

    HTML
    Наполнение сайтов38 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разместить статьи на сайте

    Разместить статьи на сайте - 10 сейчас и 10 через пару дней. Какие работы необходимо выполнить: - разместить сам текст. - найти до 10 изображений в сети по тематике, привести их к необходимым ...

    WordPress
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Идеальный контент-менеджер.

    Ищем идеального контент-менеджера, который сам знает, как заполнить сайт хорошо. Способен контролировать орфографическую составляющую контента. Если поехал текст, он сам это увидит и поправит. Заполнять нужно сайты на ...

    CSSHTML
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист для ведения контента сайта

    $600

    Меня зовут Дмитрий. Я представляю компанию ООО БиПрикс. Мы занимаемся продажей отделочных материалов через интернет магазин. Задача: Ведение контента сайта: Bprix.ru. Ищу специалиста или группу специалистов (компанию) – желательно. ...

    HTMLOpencart
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Постинг на форумах (работа на пару часов)

    Суть проекта состоит в написании диалогов (поддержка) внутри уже созданных тем. Оплата по завершению проекта, всего необходимо сделать приблизительно 80 ответов. Оплата от 9 рублей, итого общий заработок от 720 рублей. В дальнейшем будут ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поиск видео прохождений игр

    Есть большой список флеш, юнити игр. Необходимо искать к ним прохождения на youtube и прислать список этих видео. Предпочтения отдавать одному видео со всеми уровнями, если его нет, то можно сделать список из ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад