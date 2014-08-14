Размещение информации на форумах (посты)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок196 просмотров

Добрый день,

Необходимо разместить на специализированных форумах информации о продуктах (не спам).

Задача:

- поиск форумов по определенным запросам

- регистрация на форуме

- пост сообщения на форуме (есть шаблон)

Заранее благодарю за интерес! Подробности в ЛС.

11 лет назад
naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$6
1 день
Благодарность Алексею за отлично проделанную работу!
Было очень приятно поработать с Виталием! Порядочный человек, знающий чего хочет от поставленных задач.

Заявки фрилансеров

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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