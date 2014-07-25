Здравствуйте. Необходим постинг моего объявления на 110 досках, список которых я предоставлю. Необходимо зарегистрироваться на каждой доске, разместить мое объявление (текст, фото и все необходимые данные для заполнения объявления я, разумеется, предоставлю), затем ...
Поиск видео прохождений игр
Есть большой список флеш, юнити игр.
Необходимо искать к ним прохождения на youtube и прислать список этих видео.
Предпочтения отдавать одному видео со всеми уровнями, если его нет, то можно сделать список из нескольких видео. Если прохождений нет, то найти видео геймплея.
Напишите, стоимость поиска видео для 100 игр, и количество игр который можете обрабатывать в неделю.
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