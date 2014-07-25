Поиск видео прохождений игр

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Закрыт4 заявки175 просмотров

Есть большой список флеш, юнити игр.

Необходимо искать к ним прохождения на youtube и прислать список этих видео.

Предпочтения отдавать одному видео со всеми уровнями, если его нет, то можно сделать список из нескольких видео. Если прохождений нет, то найти видео геймплея.

Напишите, стоимость поиска видео для 100 игр, и количество игр который можете обрабатывать в неделю.

11 лет назад
L1f
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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