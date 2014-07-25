Ищем в команду контент-менеджера, который действительно увлечен своей работой. Работа постоянная, на 6-8 часов в день. Обязанности: Размещать и оформлять тексты на сайте клиентов. Заниматься перелинковкой ...
Наполнение анкетами
Количество: 1000шт.
заполнение 100шт в день.
одна анкета — три рубля.
оплата ежедневно.
8 полей текста и пять фото.
все из интернета, регион СПб.
заходим — регистрируемся — создаем одну анкету в категории «фокусник"!
для начала Сотрудничества — пишите в личку.
спасибо.
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