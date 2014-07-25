Наполнение анкетами

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки227 просмотров

Количество: 1000шт.

заполнение 100шт в день.

одна анкета — три рубля.

оплата ежедневно.

8 полей текста и пять фото.

все из интернета, регион СПб.

аниматоры-спб.рф

заходим — регистрируемся — создаем одну анкету в категории «фокусник"!

для начала Сотрудничества — пишите в личку.

спасибо.

11 лет назад
tamada_spb
Сергеев 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров