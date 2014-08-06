Заполнение интернет-магазина

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен14 заявок375 просмотров

Здравствуйте, Нужно заполнить информацию о 300 товарах в Интернет-магазине на Opencart (скопировать с другого Интернет-магазина).

Для каждого товара нужно:

1. 2–3 фотографии.

2. Описание копирование с другого магазина

Opencart
11 лет назад
dreker7
28 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorSuhomlin
Игорь 
58 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$14
2 дня
Работа выполнена в срок, качественно. Исполнитель грамотный, ответственный. Рекомендую.
Задача поставлена четко. Работа оплачена наперед. Коммуникация в процессе быстрая и корректная. Все хорошо.

Заявки фрилансеров

IgorSuhomlin
Игорь 
58 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад