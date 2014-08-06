Наполнить сайт товарами рассмотрим все предложения
Заполнение интернет-магазина
Здравствуйте, Нужно заполнить информацию о 300 товарах в Интернет-магазине на Opencart (скопировать с другого Интернет-магазина).
Для каждого товара нужно:
1. 2–3 фотографии.
2. Описание копирование с другого магазина
Выбранный исполнитель
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