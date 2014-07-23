Наполнение сайта. Загрузка изображений

Необходимо наполнить сайт http://batist-tm.com.ua/ изображениями и текстами

Движок wordpress + woocommerce,

Вот пример пустой страницы http://batist-tm.com.ua/catalog/karniz-d19-mm/

Должна получится вот такая страница

http://batist-tm.com.ua/catalog/shtoryi-dlya-restoranov/

Изображения добавляются как одиночный товар и выводится группа товаров в виде галереи

Тексты это описание которое добавляется в редактировании категории товаров

Т.к. не заполненных разделов много, и в каждом разделе может быть разное количество товаров, то скорее всего хотелось бы услышать цену за единицу товара.

Жду предложения