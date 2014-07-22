Требуется удаленный помощник- сайт стоматологии

Ищу помощника для комплексной работы с сайтом на постоянной основе. Требуется проводить различные правки по сайту, писать статьи, добавлять отзывы, ролики.

Не могу сказать, что работы сразу будет много…поэтому и оплата будет соответствующая.

Чего бы хотелось- чтобы был человек, хоть немного разбирающийся в стоматологической или медицинской тематике, умение вести различного рода правки и доработки на сайте. Так же приветствуется активность и целеустремленность.

Если говорить о идеальном видении взаимодействия, то это некий симбиоз между врачом (владельцем сайта, человеком не сильно разбирающимся в интернет индустрии) и разноплановым специалистом, который бы взял проект в свои руки и занимался его развитием. При таком взаимодействии, разумеется, оплата будет рассматриваться по другому.

Но начинаем мы с удаленного помощника, целеустремленного и имеющего опыт в схожей работе человека.

П.С. Спасибо всем за отклики, адрес сайта gavrilovdent.ru