Требуется активный пользователь интернета и социальных сетей для поиска информации в интернете. Информацию нужно сохранять по архивам, оплата за архив 4 USD. На эту неделю нужно порядка 15 архивов. Ориентируемся ...
Требуется удаленный помощник- сайт стоматологии
Ищу помощника для комплексной работы с сайтом на постоянной основе. Требуется проводить различные правки по сайту, писать статьи, добавлять отзывы, ролики.
Не могу сказать, что работы сразу будет много…поэтому и оплата будет соответствующая.
Чего бы хотелось- чтобы был человек, хоть немного разбирающийся в стоматологической или медицинской тематике, умение вести различного рода правки и доработки на сайте. Так же приветствуется активность и целеустремленность.
Если говорить о идеальном видении взаимодействия, то это некий симбиоз между врачом (владельцем сайта, человеком не сильно разбирающимся в интернет индустрии) и разноплановым специалистом, который бы взял проект в свои руки и занимался его развитием. При таком взаимодействии, разумеется, оплата будет рассматриваться по другому.
Но начинаем мы с удаленного помощника, целеустремленного и имеющего опыт в схожей работе человека.
П.С. Спасибо всем за отклики, адрес сайта gavrilovdent.ru
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