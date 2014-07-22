Контент-менеджер для магазина Мотоэкипировки

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок217 просмотров

Заполнение карточек товаров в Интернет-магазине мотоэкипировки motoya.ru.

Требования:

- Грамотность и аккуратность, даже педантичность – обязательные условия.

- Знание мототематики либо желание приобщиться к этому знанию. Умение формулировать. Подскажем, поправим, но нужны описания конкретных товаров, а не общие фразы.

- Описания должны быть SEO-оптимизированы (научим при необходимости). Уникальность текста – не менее 95%.

- Начальные знания в редактировании фотографий, а также поиска их в Интернете.

65-300р. за товар в зависимости от сложности.

Работы много. Сроки не критичны, интересует долгосрочное сотрудничество.

Кандидатуры рассматриваются после прохождения тестового задания (прикреплено).

11 лет назад
motoya
Павло 
41 год
13 лет в сервисе
Был
год назад

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