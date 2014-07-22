Требуется активный пользователь интернета и социальных сетей для поиска информации в интернете. Информацию нужно сохранять по архивам, оплата за архив 4 USD. На эту неделю нужно порядка 15 архивов. Ориентируемся ...
Контент-менеджер для магазина Мотоэкипировки
Заполнение карточек товаров в Интернет-магазине мотоэкипировки motoya.ru.
Требования:
- Грамотность и аккуратность, даже педантичность – обязательные условия.
- Знание мототематики либо желание приобщиться к этому знанию. Умение формулировать. Подскажем, поправим, но нужны описания конкретных товаров, а не общие фразы.
- Описания должны быть SEO-оптимизированы (научим при необходимости). Уникальность текста – не менее 95%.
- Начальные знания в редактировании фотографий, а также поиска их в Интернете.
65-300р. за товар в зависимости от сложности.
Работы много. Сроки не критичны, интересует долгосрочное сотрудничество.
Кандидатуры рассматриваются после прохождения тестового задания (прикреплено).
Заявки фрилансеров
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