Нужно наполнять регулярно сайт красивыми картинками И писать для них оригинальные названия Оплата 2$ за 20 хороших картинок Наполнять нужно по 20-50 картинок в день
Изменения и дополнения сайта на Joomla
Сайт - http://clever-children.com/
Требуется:
1) Сейчас у сайта яркие ядовитые цвета. Нужно поменять шаблон, лучше с современным «плоским» дизайном, адаптированным под мобильные телефоны.
2) Поднять на видное место (наверх страницы) контакты – телефоны, кнопки соцсетей, почту, адрес. Внизу страницы – дубль плюс форма подписки.
3) Поставить форму – зарегистрируйтесь и получите бесплатный тестовый урок.
4) Установить окно чата (типа Siteheart). Оно должно быть постоянно «висящим».
5) Установить плагин, который при покидании сайта перенаправляет на форму "оставьте заявку на бесплатный урок, получите в подарок 2400 грн.)
6) Поставить блок с соцсетями, который будет отображать иконки.
7) Добавить рубрику "Отзывы", в закладку "О нас" – добавить фото и опыт преподавателей, сертификаты.
8) Поставить новостной слайдер для промо-акций.
9) Найти и поставить плагин "Озвучка китайских слов".
После подобного улучшения будет запрос на контекстную рекламу и SEO.
Заявки фрилансеров
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