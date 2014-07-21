Перенос сайта на новый дизайн с доработками

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка188 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужен исполнитель, который хорошо разбирается в движке WP и сможет перенести контент со старого сайта на новый сайт с новым дизайном. Потребуются незначительные доработки. Более подробные инструкции вышлю исполнителю.

WordPress
11 лет назад
RuXa
32 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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