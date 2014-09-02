Добавить фотки в каталог

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Завершен8 заявок216 просмотров

Доброго дня! Необходимо добавить всего 320 фоток в разные галереи (женское пальто). Вот сайт - http://www.modavremeni.ru/palto/category/1-palto.html

Фотки в форматах джипег, bmp. Также 37 фоток в формате пдф, а 18 в ppt.

Необходимо увеличить формат открываемых новых фоток. Сейчас на сайте фотки открываются не крупно.

Напишите сроки стоимость за работу.

11 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
11 лет назад
$20
1 день
Евгений справился с работой на отлично!
Юлия хороший заказчик. Все прошло без проблем.

Заявки фрилансеров

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
11 лет назад

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