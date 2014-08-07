Подготовка данных по квартирам в новостройках

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок248 просмотров

Подготовка данных по объектам недвижимости (квартиры в новостройках):

просмотр сайтов с исходной информацией,

построчный ввод данных в заранее заготовленную xls форму (12 типовых полей повторяющаяся информация), подготовка (вырезание) картинки.

Расценки : 1 объект (1 строка + 1-2 картинки) = 4 руб. Общий объем - более 600 строк.

Подробности в личной переписке.

11 лет назад
ZVV
57 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

gertrud
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$90
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень ответственный заказчик, чётко преподносит информацию, оплата вовремя, в сроки! Рекомендую всем!
svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Рекомендую Светлану: - постоянно на связи - инициативна - работает быстро - обладает всеми необходимыми навыками для наполнения каталогов (описание, работа с изображениями и т.д.)
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата, доброжелательное отношение что немаловажно. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

gertrud
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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