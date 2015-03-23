RuXa

Руслан RuXa

 
31 годЯпония/Киото
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
valeryperets
Валерий 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$110
10 баллов
2 года назад
Верстка и натяжка карточки товара на CMS Opencart, 3 этап.
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Всё как обычно, рад работать с профессионалом!
Ответный отзыв
valeryperets
Валерий 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$210
10 баллов
2 года назад
Верстка и натяжка на CMS Opencart, 2 этап.
Все отлично, продолжаем сотрудничество.
Всё отлично сделано. Валерий всегда на связи, хорошо вникает в суть задачи. Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
valeryperets
Валерий 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
2 года назад
Верстка главной страницы по макету Figma и натяжка на CMS Opencart
По моей вине был чуть смещен дедлайн, но Руслан отнесся с пониманием, за что ему благодарен. Продолжаем сотрудничество!
По работе замечаний нет, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
2 года назад
Доработка CMS Simpla. Генерация tittle и description
Очень доволен сотрудничеством. Четкая задача и оплата в срок. Рекомендую!
Все быстро и чётко! Будем работать!)
Ответный отзыв
dimka-se
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Шаблон для Content Downloader
Хороший заказчик
Проект выполнен на отлично, быстро и качественно! Рекомендую
Ответный отзыв