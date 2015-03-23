Добрый вечер! Нужно спарсить товары с ИМ. На каждом товаре до 10 атрибутов, скачивать фото не надо. Есть в наличии CD. Можно проект для него. Или реализовать парсинг на питоне. На выходе CSV. Подробное ТЗ в лс.