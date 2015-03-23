Добрый вечер! Нужно спарсить товары с ИМ. На каждом товаре до 10 атрибутов, скачивать фото не надо. Есть в наличии CD. Можно проект для него. Или реализовать парсинг на питоне. На выходе CSV. Подробное ТЗ в лс.
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Нужно сверстать и натянуть страницу товара на CMS Opencart.Завершен2 года назад
- $210
Нужно сверстать и натянуть страницу категорий и подкатегорий на CMS Opencart.Завершен2 года назад
- $150
Добрый день! Требуется выполнить верстку и натяжку главной страницы на CMS Opencart. Нужен специалист который очень хорошо разбирается в опенкарте. Подробности в личной переписке. Предлагайте цену и сроки. Начальный этап: только главная страница (верстка/натяжка) После ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
- $100
Добрый день! Нужен адаптивный дизайн для главной страницы ИМ автозапчастей на CMS Opencart. В перспективе - остальные страницы, верстка. Подробности в ЛС.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт2 года назад
- $30Завершен3 года назад
- $30
1. В шапке сделать выпадающим меню. В основных категории есть подкатегории. Сделать вывод подкатегорий при или наведении мышкой на главную категорию или при клике (+ моб версия). 2. Починить загрузчик фото (В приложении фото.) Сайт в ЛССистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо написать шаблон Content Downloader для парсинга online игр. На выходе ексель файл со следующими данными: 1. Название 2. Категории 3. Описание 4. Ссылка на изображение (+загружать в локальную папку) 5. Ссылка на флешку (+загружать в локальную папку)Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Здравствуйте! Необходимо добавить объекты на карту Гугла и на Народную Карту Яндекса. Всего 6 объектов. За подробностями в лс.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен спец, хорошо знающий код DLE. Необходимо переделать текущую генерацию тайтлов и дескрипшенов, переделать категории товаров с внедрением новых фильтров и соответственно добавление новых атрибутов. Более подробно - в лс.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нужно перерисовать карточку товара интернет магазина: добавить быстрый заказ, корректно структурировать всю информацию, структурировать остальные атрибуты. За сайтов в лс.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Добрый день уважаемые фрилансеры! Ищу толкового, адекватного программиста со знанием PrestaShop. На текущем этапе необходимо натянуть уже готовую адаптивную (!) верстку 4-х страниц на последнюю версию PrestaShop: Главная Товар Каталог Корзина Все исходники будут высланы исполнителю. Возможна ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! необходимо перетянуть сайт с monstra cms на wordpress. Сайт простой, пару страниц. Нужно перенести все точно, 1 в 1. Урл сайта скину в личкуЗавершен8 лет назад
Необходимо качественно сверстать и натянуть дизайн на WP. Макеты во вложении. Предлагайте свои цены. На вопросы отвечу в ЛСHTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужен опытный специалист, который хорошо разбирается в друпале. Необходимо внести доработки на работающий сайт. Все изменения сначала вносятся на тестовом - потом переносим на главный. Что необходимо сделать сейчас: 1. Сделать генерацию заголовков ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужна помощь в установке сертификата. Рассказать, показать, научить :) Хостинг - DigitalOcean. Сертификат Thawte SSL123. CMS: PrestaShopВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Здравствуйте! Возникла следующая проблема: перенесли сайт на новый хостинг, и теперь в рассылке отображается анонс только 1-ой новости, не смотря на то что для рассылки указано несколько. Необходимо выяснить в чем проблема и исправить. Кто ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Здравствуйте! Необходимо сделать флеш баннер для баяна Яндекс. Размер 200*300px. Основные требования: Сохранить фирменные цвета Пишите цены и сроки. Спасибо!Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Добрый день уважаемые фрилансеры! Ищу толкового, адекватного программиста со знанием PrestaShop. На текущем этапе необходимо натянуть уже готовую адаптивную(!) верстку 4-х страниц на последнюю версию PrestaShop. Готовую верстку страниц можно посмотреть по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый вечер! Имеется редизайн сайта, но в него необходимо внести несколько изменений: 1.В разделе новости переделать отображение новостей в 1 колонку, новость растянуть следующим образом: http://take.ms/IUeEl 2.Для записи типу «новость» убрать кнопки «Играть», поля характеристик и картинку ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад