Поменять комментарии к Instagram фото на новые

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок248 просмотров

Поменять комментарии к Instagram фото. Сайт изменил свой домен, вместо старого домена, нужно прописать новый в тексте в комментариях к фото в Instagram. Например, в такого рода тексте:

"На нашем сайте представлены магазины одежды, обуви, парфюмерии и косметики, все для пляжного отдыха и нижнее белье. Покупая на сайте denginazad.ru вы экономите до 10% от суммы покупки!" - здесь изменить только url., остальной текст оставить.

Также, нужно будет добавить к каждому тексту определенные метатэги, например, #cash4brands #моднаяодежда

Обращаю внимание, что редактирование подписи к фотографии на инстаграм невозможно. То есть, по факту, нужно будет убрать фото со старой подписью и добавить это же самое фото с новой.

Всего фото около 350.

11 лет назад
dengradel
Денис 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Olesya_Fedorovna
Олеся 
44 года
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Прекрасный исполнитель, очень ответственный и чуткий к деталям. Было очень приятно работать!
Денис хороший заказчик! четко ставит задачи, всё понятно, всегда на связи! Очень рада сотрудничеству. рекомендую!

Заявки фрилансеров

Olesya_Fedorovna
Олеся 
44 года
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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