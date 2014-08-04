Поменять комментарии к Instagram фото на новые

Поменять комментарии к Instagram фото. Сайт изменил свой домен, вместо старого домена, нужно прописать новый в тексте в комментариях к фото в Instagram. Например, в такого рода тексте:

"На нашем сайте представлены магазины одежды, обуви, парфюмерии и косметики, все для пляжного отдыха и нижнее белье. Покупая на сайте denginazad.ru вы экономите до 10% от суммы покупки!" - здесь изменить только url., остальной текст оставить.

Также, нужно будет добавить к каждому тексту определенные метатэги, например, #cash4brands #моднаяодежда

Обращаю внимание, что редактирование подписи к фотографии на инстаграм невозможно. То есть, по факту, нужно будет убрать фото со старой подписью и добавить это же самое фото с новой.

Всего фото около 350.